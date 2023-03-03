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15:10, 3 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На краснолиманском направлении Украина за сутки потеряла более 200 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились огнем артиллерии группировки войск Центр в районе Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), а также близ Червонопоповки в Луганской народной республике (ЛНР).

На краснолиманском направлении Украина потеряла три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, а также два пикапа и гаубица Д-20.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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