Минобороны РФ заявило об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении Украина за сутки потеряла более 200 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились огнем артиллерии группировки войск Центр в районе Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), а также близ Червонопоповки в Луганской народной республике (ЛНР).

На краснолиманском направлении Украина потеряла три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, а также два пикапа и гаубица Д-20.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.