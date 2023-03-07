В челябинском нацпарке зафиксировали рекордное количество снега

В нацпарке «Таганай» зафиксировали рекорд по глубине сугробов

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области зафиксировали рекорд по глубине сугробов, составившей 80 сантиметров — больше в это время было 10 лет назад, когда глубина достигала метра. Об этом сообщает издание «Пчела».

В учреждении отметили, что в последнюю декаду февраля снега выпало в два раза больше нормы. Наблюдения проводят на специальном постоянном маршруте протяженностью в тысячу метров. Замеры делают в 100 точках, расположенных на расстоянии в 10 метров друг от друга, с 31 октября и до полного схода снега.

«Как показывают многолетние данные, до этого момента завершения измерений еще довольно далеко. Несмотря на наступление календарной весны, сугробы пока не намерены убывать, да и март на Таганае — традиционно самый снежный месяц. При этом из-за повышения температуры воздуха и усиления испарения толщина снежного покрова за счет уплотнения будет повышаться незначительно», — добавили в нацпарке.

В конце июня 2022 года сообщалось, что на территории «Таганая» выпал снег. Нетипичные для этого времени года осадки можно было наблюдать на самой северной вершине хребта Большой Таганай высотой 1146 метров. Осадки продлились недолго и солнечная погода установилась уже во второй половине дня.

