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В российском регионе выпал снег в конце июня

В Челябинской области выпал снег в конце июня

Фото: страница «Национальный парк «Таганай» во «ВКонтакте»

На территории национального парка «Таганай» в Челябинской области в конце июня выпал снег. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу российского заповедника.

Там пояснили, что необычные для этого времени года осадки можно было наблюдать на Дальнем Таганае — самой северной и наиболее обширной вершине хребта Большой Таганай высотой 1146 метров.

«В середине лета на Дальний Таганай заглянула зима — напомнила о себе легким снежком и понижением температуры почти до минуса. И хотя подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, согласитесь, все-таки странно видеть побелевшие окрестности в конце июня», — рассказали в нацпарке.

В заповедники добавили, что осадки продлились недолго, и уже во второй половине дня в данном районе установилась солнечная погода. При этом в небе можно было наблюдать другое необычное явление — двойную радугу.

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Варвара Кошечкина
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