Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности

Певица Анна Седокова показала тело в бикини бренда SKIMS после критики ее внешности

Российская экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала тело в откровенном виде после критики ее внешности. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица опубликовала видео, на котором она запечатлела себя в зеркало в бикини черного цвета. При этом поп-исполнительница отметила, что данный купальник приобрела у бренда SKIMS. Известно, что марка принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян.

«Лучший способ победить — это не врать себе», — подписала знаменитость ролик.

Ранее Анна Седокова рассказала, что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. В свою очередь, певица решила прокомментировать ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик», — посетовала она.