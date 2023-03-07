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08:16, 7 марта 2023Экономика

На российских складах образовался профицит бытовой техники

«Ъ»: на российских складах образовался крупный профицит бытовой техники

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

У дистрибуторов и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы продукции на складах в России. Об этом во вторник, 7 марта, пишет «Коммерсантъ».

В одной из компаний причиной профицита назвали ажиотажный спрос на бытовую технику весной 2022 года после начала российской спецоперации на Украине. Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита. Больше всего на складах оказалось продукции российских брендов, которые производят технику в Китае, поскольку компании боялись отказа китайских партнеров сотрудничать из-за санкций.

Источник издания на рынке пояснил, что затоваривание образовалось из-за отказа крупнейшего морского перевозчика Maersk сотрудничать с Россией. По его словам, поставщики после ажиотажного спроса заказали крупную партию техники еще прошлым летом, но из-за отказа крупных контейнерных линий перевозить продукцию в РФ она поступила в страну только к новому году.

При этом участники рынка не собираются стимулировать спрос через снижение цен, но и увеличивать их не планируют, несмотря на падение стоимости рубля, отмечает источник газеты из числа производителей бытовой техники: «Цены сохранятся, пока дистрибуторы не распродадут весь сток».

Ранее сообщалось, что с 2022 года у российских дистрибьюторов электроники скопилось более миллиона не нашедших покупателя ноутбуков. Рынок затоварился из-за того, что с приходом дефицита в начале 2022 года дистрибуторы начали интенсивно наращивать запасы из-за возросшего спроса, объяснил ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев.

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Марина Совина
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