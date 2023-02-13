У российских продавцов скопился миллион не нашедших покупателя ноутбуков

«Ъ»: на российском рынке образовался профицит ноутбуков в миллион штук

С 2022 года у российских дистрибьюторов электроники скопилось более миллиона не нашедших покупателя ноутбуков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из крупных сетей. Помимо китайских и отечественных марок в профиците оказались тайваньские MSI и американские HP.

Устройства этих брендов, наряду с Xiaomi, Haier, F+ и Prestigio, при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников подешевеют на 10-15 процентов, ожидает собеседник газеты. Рынок затоварился из-за того, что с приходом дефицита в начале 2022 года дистрибуторы начали интенсивно наращивать запасы из-за возросшего спроса, объяснил ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев.

По его словам, тогда в России ввозили продукцию самых разных производителей, зачастую без постпродажной поддержки и русификации. Однако в четвертом квартале прошлого года заработал параллельный импорт, и на рынок снова пришли товары премиальных марок.

Руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич добавил, что после длительного дефицита в 2022 году российские сети закупили большее количество китайских ноутбуков в декабре, однако в тот же момент на рынок поступили товары ушедших из России производителей.

В результате в цене просели все категории лэптопов — в частности, устройства на процессорах Intel Core i3 в январе подешевели на 18 процентов по сравнению с декабрем. Шершнев из diHouse считает, что стоимость продолжит планомерно падать и рост возобновится лишь осенью. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что в России образовался и большой запас смартфонов, но их марки и объемы не уточнил.

В январе представители рынка уже сообщали, что на фоне затоваривания рынка и перехода россиян к экономии ноутбуки в стране резко подешевели сразу на 15-30 процентов с осени 2022 года. В «М.Видео» и «Эльдорадо» рассказали, что располагают почти 700 наименованиями ноутбуков различных брендов, что на треть больше средних показателей прошлого года. Наибольшая конкуренция сложилась в сегменте игровых моделей на фоне резкого роста доли бренда MSI.