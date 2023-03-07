Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 7 марта 2023Путешествия

В сети восхитились идеей пассажира провести время в аэропорту при задержке рейса

Турист принес в аэропорт надувной матрас и лег спать в зале ожидания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Турист придумал хитрый способ провести время в ожидании рейса в аэропорту и восхитил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в аккаунте @tsa, который делится лайфхаками в путешествиях и забавными ситуациями в воздушных судах, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном ролике видно, как молодой человек занес в зал ожидания надувной матрас, начал его надувать, положив его между рядами кресел, а затем лег спать. «Этот чувак действительно принес целый надувной диван и устроил свою личную гостиную у нашего выхода на посадку. Вы, сэр, мой кумир», — подписана публикация, набравшая более 30 тысяч лайков.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Забавная идея путешественника рассмешила участников сообщества, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Да ты просто гений», «Хочется присоединиться к тебе, дружище, и посмотреть футбол», «Классная мысль! Стулья в зале ожидания металлические и не очень-то удобные», «В следующий раз тоже полечу со своим матрасом», «Этот парень точно нигде не пропадет», — отметили юзеры.

Ранее американский пилот устроил подписчикам онлайн-экскурсию по самолету Boeing 787 и показал секретную комнату стюардесс для сна. Она находится в передней части самолета за маленькой дверью, похожей на шкаф. В помещении есть две кровати, которые можно закрыть занавесками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Белом доме отреагировали на данные о роли Киева во взрывах «Северных потоков»
Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг
Подругу отравившегося мухоморами российского депутата решила допросить полиция
Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей
В Германии рассказали о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»
Сергей Безруков бросил вызов подписчикам на 8 Марта
У блогерши Lerchek нашли жилье более чем на 1 миллиард рублей
Ударивший полицейского кулаком по лицу россиянин стал фигурантом дела
Доказана связь ощущения времени с сердцебиением
Девушка сделала популярную женскую процедуру и рассмеялась на камеру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.