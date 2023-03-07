В сети восхитились идеей пассажира провести время в аэропорту при задержке рейса

Турист принес в аэропорт надувной матрас и лег спать в зале ожидания

Турист придумал хитрый способ провести время в ожидании рейса в аэропорту и восхитил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в аккаунте @tsa, который делится лайфхаками в путешествиях и забавными ситуациями в воздушных судах, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном ролике видно, как молодой человек занес в зал ожидания надувной матрас, начал его надувать, положив его между рядами кресел, а затем лег спать. «Этот чувак действительно принес целый надувной диван и устроил свою личную гостиную у нашего выхода на посадку. Вы, сэр, мой кумир», — подписана публикация, набравшая более 30 тысяч лайков.

Забавная идея путешественника рассмешила участников сообщества, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Да ты просто гений», «Хочется присоединиться к тебе, дружище, и посмотреть футбол», «Классная мысль! Стулья в зале ожидания металлические и не очень-то удобные», «В следующий раз тоже полечу со своим матрасом», «Этот парень точно нигде не пропадет», — отметили юзеры.

Ранее американский пилот устроил подписчикам онлайн-экскурсию по самолету Boeing 787 и показал секретную комнату стюардесс для сна. Она находится в передней части самолета за маленькой дверью, похожей на шкаф. В помещении есть две кровати, которые можно закрыть занавесками.