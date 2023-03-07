Стало известно о вынужденной посадке Ан-124 в российском аэропорту

Ngs.ru: самолет Ан-124 совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту

Cамолет Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru во вторник, 7 марта.

Эту информацию подтвердила изданию пресс-секретарь российского аэропорта Олеся Верба. Она не стала раскрывать другие подробности, сославшись на то, что борт не был пассажирским.

В транспортной прокуратуре по Новосибирской области порталу Ngs.ru посоветовали обратиться за дополнительными разъяснениями в Минобороны России. Официальных комментариев по ситуации от ведомства на данный момент не поступало.

2 марта сообщалось, что при испытаниях фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе погиб человек.