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15:49, 7 марта 2023Россия

Стало известно о вынужденной посадке Ан-124 в российском аэропорту

Ngs.ru: самолет Ан-124 совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Cамолет Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru во вторник, 7 марта.

Эту информацию подтвердила изданию пресс-секретарь российского аэропорта Олеся Верба. Она не стала раскрывать другие подробности, сославшись на то, что борт не был пассажирским.

В транспортной прокуратуре по Новосибирской области порталу Ngs.ru посоветовали обратиться за дополнительными разъяснениями в Минобороны России. Официальных комментариев по ситуации от ведомства на данный момент не поступало.

2 марта сообщалось, что при испытаниях фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе погиб человек.

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Анна Щербакова
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