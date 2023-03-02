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14:46, 2 марта 2023Россия

На российском авиазаводе при испытаниях фюзеляжа погиб человек

При испытаниях фюзеляжа на российском заводе погиб человек, еще пятеро пострадали
«Авиастар-СП»

«Авиастар-СП». Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

При испытаниях фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе погиб человек. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло во время проведения испытаний фюзеляжа воздухом под давлением, из-за чего произошла его разгерметизация. Пятеро человек пострадали, медики оказывают им помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек, еще трое пострадали. На заводе, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку.

До этого взрыв произошел на территории химического завода в Петербурге.

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Анастасия Шейкина
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