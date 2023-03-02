На российском авиазаводе при испытаниях фюзеляжа погиб человек

При испытаниях фюзеляжа на российском заводе погиб человек, еще пятеро пострадали

При испытаниях фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе погиб человек. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло во время проведения испытаний фюзеляжа воздухом под давлением, из-за чего произошла его разгерметизация. Пятеро человек пострадали, медики оказывают им помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек, еще трое пострадали. На заводе, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку.

До этого взрыв произошел на территории химического завода в Петербурге.