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11:44, 7 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигналы начали звучать в стране в районе 11:30 мск. Раньше всего воздушную тревогу объявили в Винницкой области, а затем в Киеве. К 11:35 мск она была объявлена уже во всех областях страны.

В понедельник, 6 марта, по всей Украине также звучали сигналы тревоги. В некоторых областях этот режим был объявлен в 10:06 мск, а уже через три минуты он распространился по всей территории республики.

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Полина Матюхина
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