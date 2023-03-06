По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены воздушной тревоги начали звучать в некоторых областях республики в 10:06 по московскому времени, распространившись по всей стране за три минуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Он назвал объем работ большим, а также добавил, что процесс восстановления уже начался.