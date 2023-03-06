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10:14, 6 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены воздушной тревоги начали звучать в некоторых областях республики в 10:06 по московскому времени, распространившись по всей стране за три минуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Он назвал объем работ большим, а также добавил, что процесс восстановления уже начался.

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Алевтина Запольская
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