Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 7 марта 2023Бывший СССР

Задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах показали на видео

Опубликовано видео задержания пытавшегося совершить теракт в белорусских Мачулищах

Задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском показали на видео. Соответствующие кадры опубликовало белорусское новостное агентство АТН в Telegram.

На кадрах видно, как группа сотрудников правоохранительных органов Белоруссии заходит в частный дом и задерживает мужчину, которого затем сажают в микроавтобус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за попытку диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи задержали более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Разведка США назвала предполагаемых виновников диверсии на «Северных потоках»
Психолог назвала опасность слежки за бывшими в соцсетях
Пассажир самолета захотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и попал на видео
МИД Украины ответил на обвинения в причастности к атаке на российский самолет
Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности
В России запустили проект «Женских рук дело»
В Белоруссии раскрыли систему вербовки Украиной граждан для совершения терактов
СКР возбудил дело в отношении россиянина за нападение на охранника парка
43-летняя Анна Семенович рассказала о попытках забеременеть
Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.