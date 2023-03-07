Задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах показали на видео

Опубликовано видео задержания пытавшегося совершить теракт в белорусских Мачулищах

Задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском показали на видео. Соответствующие кадры опубликовало белорусское новостное агентство АТН в Telegram.

На кадрах видно, как группа сотрудников правоохранительных органов Белоруссии заходит в частный дом и задерживает мужчину, которого затем сажают в микроавтобус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за попытку диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи задержали более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей.