Власти Украины одобрили принудительную эвакуацию детей

Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон боевых действий

Правительство Украины одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Теперь для вывоза несовершеннолетнего необходимо решение региональной администрации, согласованное с местными военными и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Также указывается, что эвакуация ребенка будет проводиться в сопровождении одного из родителей или законного представителя несовершеннолетнего.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.