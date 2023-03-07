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16:51, 7 марта 2023Бывший СССР

Власти Украины одобрили принудительную эвакуацию детей

Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон боевых действий
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Правительство Украины одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Теперь для вывоза несовершеннолетнего необходимо решение региональной администрации, согласованное с местными военными и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Также указывается, что эвакуация ребенка будет проводиться в сопровождении одного из родителей или законного представителя несовершеннолетнего.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

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Алевтина Запольская
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