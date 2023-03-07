Белый дом ответил на предупреждение главы МИД Китая о конфронтации

Белый дом не согласился с критикой главы МИД Китая Цинь Гана в отношении США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ответил на предупреждение главы МИД Китая Цинь Гана в отношении США о недопустимости конфронтации и не согласился с критикой министра касаемо политики Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы сказал то же самое, что мы говорим уже так долго: мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем, мы не стремимся к конфликту», — подчеркнул американский чиновник.

Кирби добавил, что в подходе Вашингтона к двусторонним отношениям нет ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о желании противостояния. Координатор также отказался уточнить, обсуждают ли США санкции в отношении КНР, если Пекин примет решение об оказании военной помощи России. Он добавил, что Соединенные Штаты не считают такой сценарий вероятным.

Представитель Белого дома заявил, что указания президента США Джо Байдена заключаются в том, чтобы не допустить перехода к конфликту с Китаем, все шаги американского правительства направлены на их реализацию.

Кирби отметил, что между Пекином и Вашингтоном существуют разногласия, однако их возможно урегулировать.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган предостерег США от прямого конфликта и конфронтации, обвинив Вашингтон в попытке сдерживания Пекина. В связи с этим он также напомнил о продолжающемся конфликте на Украине и призвал американские власти сделать все, чтобы остановить его.

