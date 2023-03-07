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23:42, 7 марта 2023Мир

Белый дом ответил на предупреждение главы МИД Китая о конфронтации

Белый дом не согласился с критикой главы МИД Китая Цинь Гана в отношении США

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ответил на предупреждение главы МИД Китая Цинь Гана в отношении США о недопустимости конфронтации и не согласился с критикой министра касаемо политики Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы сказал то же самое, что мы говорим уже так долго: мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем, мы не стремимся к конфликту», — подчеркнул американский чиновник.

Кирби добавил, что в подходе Вашингтона к двусторонним отношениям нет ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о желании противостояния. Координатор также отказался уточнить, обсуждают ли США санкции в отношении КНР, если Пекин примет решение об оказании военной помощи России. Он добавил, что Соединенные Штаты не считают такой сценарий вероятным.

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Представитель Белого дома заявил, что указания президента США Джо Байдена заключаются в том, чтобы не допустить перехода к конфликту с Китаем, все шаги американского правительства направлены на их реализацию.

Кирби отметил, что между Пекином и Вашингтоном существуют разногласия, однако их возможно урегулировать.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган предостерег США от прямого конфликта и конфронтации, обвинив Вашингтон в попытке сдерживания Пекина. В связи с этим он также напомнил о продолжающемся конфликте на Украине и призвал американские власти сделать все, чтобы остановить его.

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Марина Совина
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