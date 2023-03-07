Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 7 марта 2023Мир

Китай предостерег США от конфронтации и напомнил о событиях на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: США должны избегать конфронтации и остановить конфликт на Украине
Цинь Ган

Цинь Ган. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глава МИД Китая Цинь Ган предостерег США от прямого конфликта и конфронтации, обвинив Вашингтон в попытке сдерживать Пекин. В связи с этим он также напомнил о продолжающемся конфликте на Украине и призвал американские власти сделать все, чтобы остановить его. Об этом пишет Reuters.

«Восприятие и взгляды Соединенных Штатов на Китай серьезно искажены. Они считают Китай своим главным соперником и самым серьезным геополитическим вызовом. Это все равно, что неправильно застегнуть первую пуговицу на рубашке», — убежден главный китайский дипломат.

По мнению Цинь Гана, заявления США о том, что они хотят избежать конфликта, не соответствуют действительности. На практике такие заявления означают, что Пекин не должен отвечать на клевету или нападки американцев, возмутился дипломат. Если Вашингтон «не нажмет на тормоз», ничто не предотвратит «схода с рельсов», то есть полноценной конфронтации.

Ранее Цинь Ган также обвинил США в двойных стандартах. Например, он отметил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поставлять оружие России, однако на протяжении долгого времени вооружают Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Огромная очередь у цветочного рынка в Москве попала на видео
Под Донецком испытали противодронное оружие «Гарпия»
Китай предостерег США от конфронтации и напомнил о событиях на Украине
Аврил Лавин подтвердила отношения с рэпером Tyga
ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах
Пятилетний россиянин выпал из окна многоэтажки и выжил
Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.