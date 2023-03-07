Китай предостерег США от конфронтации и напомнил о событиях на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: США должны избегать конфронтации и остановить конфликт на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган предостерег США от прямого конфликта и конфронтации, обвинив Вашингтон в попытке сдерживать Пекин. В связи с этим он также напомнил о продолжающемся конфликте на Украине и призвал американские власти сделать все, чтобы остановить его. Об этом пишет Reuters.

«Восприятие и взгляды Соединенных Штатов на Китай серьезно искажены. Они считают Китай своим главным соперником и самым серьезным геополитическим вызовом. Это все равно, что неправильно застегнуть первую пуговицу на рубашке», — убежден главный китайский дипломат.

По мнению Цинь Гана, заявления США о том, что они хотят избежать конфликта, не соответствуют действительности. На практике такие заявления означают, что Пекин не должен отвечать на клевету или нападки американцев, возмутился дипломат. Если Вашингтон «не нажмет на тормоз», ничто не предотвратит «схода с рельсов», то есть полноценной конфронтации.

Ранее Цинь Ган также обвинил США в двойных стандартах. Например, он отметил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поставлять оружие России, однако на протяжении долгого времени вооружают Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года.