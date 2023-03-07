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10:05, 7 марта 2023Среда обитания

Площадь в российском городе затопило кипятком

Площадь во Владивостоке затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы

Кадр: Telegram-канал Baza

Во Владивостоке случился прорыв теплотрассы, из-за чего часть площади Луговой оказалась затоплена кипятком. Об аварии в российском городе сообщает портал VL.ru.

Прорыв на на сетях горячего водоснабжения компании «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) произошел в районе Новоивановской. Попавшая на площадь горячая вода преградила путь пешеходам, а также ограничила движение автомобилистов. Машинам приходится медленно проезжать по глубокой луже, при этом испаряющаяся жидкость сильно ухудшает видимость. Власти приняли решение перекрыть проезд в сторону Луговой.

Из-за прорыва без тепла и горячего водоснабжения остались около 55 домов. Аварийная бригада ВПЭС занялась устранением течи, на месте работают шесть специалистов и пять единиц техники. Трубу перекрыли, однако вода продолжает вытекать. Бригада ожидает полного выхода кипятка из системы, чтобы начать работы.

В январе из-за лопнувшего трубопровода оказались затоплены дороги и улицы в Екатеринбурге. Авария случилось через полтора года после ремонта системы.

Александра Качан
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