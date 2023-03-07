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08:14, 7 марта 2023Россия

Мощный пожар в граничащем с Украиной российском регионе сняли на видео

МЧС опубликовало кадры мощного пожара в Брянской области в многофункциональном здании

В Брянской области в многофункциональном здании произошел пожар. Кадры мощного возгорания в граничащем с Украиной российском регионе публикует МЧС в Telegram-канале.

На видеозаписи видны огромные языки пламени на большой площади, небо практически полностью заволочено дымом. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1600 квадратных метров, никто не пострадал. Открытое горение уже ликвидировали, в тушении принимали участие 82 человека и 30 единиц техники.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Туапсе. Тогда его площадь составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью. Впоследствии стало известно, что нефтебаза загорелась, так как ее пытались атаковать два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА должны были сбросить взрывчатку на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нефтехранилища.

Анастасия Шейкина
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