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17:07, 7 марта 2023Ценности

Флорист раскрыла рост выручки на 8 Марта

Директор магазина цветов Савина рассказала о десятикратном росте прибыли к 8 Марта

Фото: Alisa Anton / Unsplash

Выручка за неделю около даты 8 марта примерно в 6-10 раз больше, чем в обычную неделю. О росте прибыли в праздничный период в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор магазина цветов KoAl flowers Алиса Савина. Она также сообщила, что наиболее прибыльным для цветочного бизнеса праздником в году является именно 8 Марта.

Больше всего выручка на 8 Марта. Второе место — День матери и 14 февраля. Третье место — 1 сентября

Алиса Савинадиректор KoAl flowers

Флорист и создательница одноименной цветочной мастерской Елизавета Ястова рассказала, что заработок за 8 марта составляет не так уж много. «Цены поднимаются из-за нескольких факторов: поставщик-транспортировка-поставщик, и цена приходит заоблачная. Так что то, что зарабатывается за 8 марта — не такие большие деньги», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

По ее словам, флористы в авральном режиме готовятся к празднику уже с 1 марта, и за месяц до него составляют закупочную историю, которая занимает очень много времени.

Сотрудница цветочного магазина Flower Place сообщила, что подготовка к этому празднику у них начинается с января. «Репетиция — это 14 февраля, и уже к 8 марту все выверено и все готово», — рассказала она.

Ранее врач Наталья Логачева предупредила о возможном вреде самого популярного подарка на 8 Марта. По ее словам, лилии могут вызвать головную боль, а любые цветы — спровоцировать аллергическую реакцию.

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Екатерина Смирная
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