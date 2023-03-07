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14:52, 7 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде некоторых цветов к 8 Марта

Врач Наталья Логачева предупредила, что лилии могут вызвать головную боль

Фото: Hannah Olinger / Unsplash

Лилии могут вызвать головную боль, а любые цветы — спровоцировать аллергическую реакцию, предупредила россиян врач Наталья Логачева. Ее слова о вреде самого популярного подарка на 8 Марта приводят «Известия».

Врач пояснила, что аллергикам нужно быть аккуратными с некоторыми цветами. Сильный запах и пыльца могут спровоцировать аллергический приступ. Она добавила, что для оформления букетов часто используют эвкалипт, люцерну, просо и рожь, являющиеся сильными аллергенами.

Чаще всего именно злаковые и эвкалипт — виновники самой опасной, быстро возникающей и сильной аллергии. Вторая группа растений — те, которые содержат большое количество обильной легкой пыльцы. Она мгновенно поднимается в воздух и оседает везде. Это первоцветные — гиацинты, крокусы, примула

Наталья Логачеваврач

Логачева напомнила, что растения с сильным запахом могут вызвать головную боль: даже если у герани, лилий, калл удалить сердцевину с пыльцой, в закрытом помещении они будут сильно пахнуть.

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«Нарциссы и тюльпаны наименее опасны, поскольку их тяжелая пыльца не разлетается. Особенно если тюльпаны в букете будут в закрытых бутонах. Также вполне безопасны кустовые розы — у них также тяжелая пыльца», — резюмировала Логачева.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности красной фасоли для некоторых людей. Она пояснила, что этот продукт является аллергеном.

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Вера Владзиевская
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