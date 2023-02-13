Диетолог предупредила об опасности красной фасоли для некоторых людей

Диетолог Соломатина: красная фасоль противопоказана людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности красной фасоли для некоторых людей. Ее слова приводит Life.

Специалист отметил, что этот продукт опасен для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией. Врач отметила, что данный вид бобов может стать причиной обострений недугов.

«Так как фасоль все-таки содержит достаточно много клетчатки, которая при заболеваниях ЖКТ — различных гастритах, язве, панкреатите и так далее — может привести к неприятным ощущениям, обострениям заболевания», — сказала она.

По словам Соломатиной, фасоль также может вызвать метеоризм, тяжесть и неприятные ощущения даже у здоровых людей.

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