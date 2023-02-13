Диетолог рассказала о пользе и вреде свежевыжатых соков

Диетолог Стародубова: вместо свежевыжатых соков лучше употреблять свежие фрукты и овощи

Если сравнивать соки, в том числе свежевыжатые, и свежие овощи и фрукты, то предпочтение следует отдать последним, заявила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она также рассказала о пользе и вреде этих напитков.

Почему фрукты и овощи полезнее

Свежевыжатые соки подвергаются наименьшей технологической обработке, вследствие этого в них сохраняется большее количество витаминов, чем в других видах соковой продукции, отметила врач. Они содержат витамины, минеральные вещества, биофлавоноиды. Но предпочтение все равно стоит отдавать свежим овощам и фруктам, убеждена она.

«Витамин С, источником которого служат свежие фрукты и овощи, частично разрушается в результате воздействия воздуха и света в процессе механической обработки продукта. Кроме того, так необходимая нам клетчатка (пищевые волокна) практически полностью остается в выжимках, то есть выбрасывается», — объяснила Стародубова.

Калорийность свежевыжатого сока выше, чем такой же порции соответствующих фруктов или овощей, за счет более высокого содержание простых сахаров. Так, например, для приготовления стакана 180-200 граммов апельсинового сока вам потребуется в среднем 400-450 граммов свежих апельсинов.

Правила употребления

По этой причине не рекомендуется дополнительно добавлять сахар в соки из кислых фруктов и ягод, рассказала врач. Лучше разбавить их обычной питьевой водой. По ее словам, это не только сделает вкус сока более приятным, но и снизит концентрацию фруктовых кислот.

Фруктовые кислоты, содержащиеся в овощах и фруктах, оказывают стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, но все хорошо в меру. При высокой концентрации они могут оказывать раздражающие действие. Поэтому натощак употреблять свежевыжатые не рекомендуется Антонина Стародубова диетолог

Диетолог также посоветовала добавлять в свежевыжатый овощной сок несколько капель растительного масла холодного отжима или небольшую порцию орехов (до 20-30 граммов). Дело в том, что в овощах и фруктах содержатся каротиноиды — жирорастворимые витамины, которые лучше усваиваются в присутствии жиров. Именно поэтому, например, в морковный сок добавляют сливки.

Кроме того, важно помнить, что свежевыжатые соки не подлежат хранению, отметила врач. Их следует употреблять непосредственно после отжима.

«Здоровому человеку можно 1-2 раза в неделю включать стакан фруктового сока в рацион питания, но лучше употреблять различные свежие фрукты, ягоды и овощи в их натуральном виде или сочетая их в салатах, заправленных растительным маслом холодного отжима или натуральным йогуртом с добавлением орехов и свежей зелени», — подытожила Стародубова.

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