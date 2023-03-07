Россиянин застрелил супругов в автомобиле из-за неприязни и покончил с собой

Во Владимирской области мужчина застрелил супружескую пару в машине и покончил с собой

Во Владимирской области мужчина застрелил супружескую пару и покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Юрьев-Польского района.

По данным ведомства, тела мужчины и женщины нашли в машине в селе Федосьино. Фигурант застрелил потерпевших, а затем, предположительно, совершил суицид.

Отмечается, что в полицию позвонил сын фигуранта и рассказал, что обнаружил тело родителя. Вскоре в кювете нашли автомобиль жертв. Вероятным мотивом назвали неприязненные отношения между парой и россиянином. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае 44-летний хозяин базы отдыха застрелил своего работника за оскорбление.