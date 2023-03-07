Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 7 марта 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил супругов в автомобиле из-за неприязни и покончил с собой

Во Владимирской области мужчина застрелил супружескую пару в машине и покончил с собой

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Во Владимирской области мужчина застрелил супружескую пару и покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Юрьев-Польского района.

По данным ведомства, тела мужчины и женщины нашли в машине в селе Федосьино. Фигурант застрелил потерпевших, а затем, предположительно, совершил суицид.

Отмечается, что в полицию позвонил сын фигуранта и рассказал, что обнаружил тело родителя. Вскоре в кювете нашли автомобиль жертв. Вероятным мотивом назвали неприязненные отношения между парой и россиянином. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае 44-летний хозяин базы отдыха застрелил своего работника за оскорбление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе
На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.