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09:07, 7 марта 2023Интернет и СМИ

Авторы популярного YouTube-шоу назвали самого сложного гостя

Авторы YouTube-шоу «Вписка» Трусов и Редькин назвали Пашу Техника самым сложным гостем

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Авторы популярного шоу «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) самым сложным гостем. В интервью для YouTube-канала STUDIO 21 они рассказали, что артист пришел на съемки интервью нетрезвым.

«Прозвучит банально, но Паша Техник. В силу своей неуловимости, малоконтролируемости и неуязвимости», — ответил Редькин на вопрос о том, кто был самым сложным гостем проекта «Вписка». По его словам, рэпер пришел на интервью «изрядно подшофе». Трунов согласился с коллегой и добавил, что тогда съемку пришлось перенести.

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Спустя некоторое время интервьюеры снова связались с Техником и попросили его приехать на интервью трезвым. «Я списался с ним в день съемок, он сказал, что трезвый. Но потом в какой-то момент он пропал: его не было несколько часов на связи, я узнал, где он, нашел его каких-то друзей. Они сказали, что Пашок начал чуть-чуть пить, но все нормально», — рассказал Трунов.

В итоге, как отметили авторы шоу, Техника снова привезли на съемки нетрезвым. «Я помогал поднимать Пашу по лестнице, потому что сам он шел неуверенной походкой, назовем это так», — вспомнил Трунов. При этом он добавил, что выпуск получился интересным.

Ранее авторы «Вписки» назвали интервью с исполнителями Мальбэком (настоящее имя — Роман Варнин) и Сюзанной Варниной самым напряженным.

В ноябре 2022 года Техника госпитализировали из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до этого в сети распространилось видео, на котором Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

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Олег Давыдов
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