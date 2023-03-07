В ЛНР заявили о восполнении потерь ВСУ неподготовленными бойцами
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении восполняет безвозвратные потери неподготовленными бойцами. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«На купянском направлении командование на местах поддерживает мнимую боеспособность своих подразделений. В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях, украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами», — рассказал он.
Марочко отметил, что около 80 процентов украинских военных ранее не имели боевого опыта, а многие не проходили обучение. По его словам, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности подразделений все соответствует допустимым значениям. Однако не было проведено боевое слаживание. Он подчеркнул, что, согласно всем нормативно-правовым документам, военнослужащие ВСУ не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления.
Ранее Марочко сообщил о стягивании украинский бойцов на купянском направлении. Как он утверждает, движение небольших колонн ВСУ зафиксировали из Купянска в Сватово. Подполковник в отставке также заявил, что в основном стягиваются артиллерийские системы западного образца и боеприпасы к ним.