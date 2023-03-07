В ЛНР заявили о восполнении потерь ВСУ неподготовленными бойцами

Марочко: ВСУ восполняют потери неподготовленными бойцами на купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении восполняет безвозвратные потери неподготовленными бойцами. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На купянском направлении командование на местах поддерживает мнимую боеспособность своих подразделений. В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях, украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами», — рассказал он.

Марочко отметил, что около 80 процентов украинских военных ранее не имели боевого опыта, а многие не проходили обучение. По его словам, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности подразделений все соответствует допустимым значениям. Однако не было проведено боевое слаживание. Он подчеркнул, что, согласно всем нормативно-правовым документам, военнослужащие ВСУ не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления.

Ранее Марочко сообщил о стягивании украинский бойцов на купянском направлении. Как он утверждает, движение небольших колонн ВСУ зафиксировали из Купянска в Сватово. Подполковник в отставке также заявил, что в основном стягиваются артиллерийские системы западного образца и боеприпасы к ним.