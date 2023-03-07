Доходы главных российских вузов от научных разработок не оправдали ожиданий

«Ведомости»: доля доходов МГУ и СПбГУ от НИОКР и НИР оказалась гораздо ниже плана

Счетная палата проверила итоги реализации программ развития ведущих российских вузов — Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. О достигнутых результатах по ключевым параметрам будет сказано в ежегодном отчете о работе ведомства в Госдуме, с текстом которого ознакомились «Ведомости».

В вопросе доходов аудиторы заметили положительную динамику, однако доля в них научно-исследовательских работ (НИР) и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ (НИОКР) оказалась значительно ниже плана. Так, в СПбГУ фактическая доля доходов по этим статьям зафиксирована на уровне в два раза меньшем, чем ожидалось.

Однако другие показатели вузов улучшились. Например, выросло число студентов и аспирантов, поднялся средний балл ЕГЭ среди абитуриентов, оба университета нарастили присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах.

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отметил, что вузы не ориентированы на коммерциализацию разработок, самим преподавателям и научным сотрудником справиться с задачей трудно. Помочь мог бы условный отдел продаж внутри организации, но для этого нужны специальные сотрудники, по совместительству такой работой заниматься не получится.

Месяц назад президент России Владимир Путин поручил изменить подход к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития таким образом, чтобы университеты как можно быстрее давали практические результаты, обеспечивали создание передового оборудования, компонентов и другой критически значимой продукции.

Осенью прошлого года эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подсчитали, что в в 2021 году число научных сотрудников в России сократилось на 2,4 процента по сравнению с 2020-м и на 8,8 процента — по сравнению с 2010-м.