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В России снизилось число ученых и расходы на науку

ИСИЭЗ: число ученых в России в 2021 году сократилось на 2,4 процента по сравнению с 2020-м

Фото: Jill Gralow / Reuters

В минувшем году тренд на сокращение научных сотрудников в России продолжилось. Их осталось 663 тысячи человек, что на 2,4 процента меньше, чем в 2020-м, и на 8,8 процента меньше, чем в 2010-м. К такому выводу, основываясь на данных Росстата, пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

Сокращение зафиксировано во всех категориях, кроме техников, хотя на эту категорию приходится менее десяти процентов всех работников научной сферы. Так, исследователей стало меньше на 1,8 процента за год, вспомогательного персонала — на 3,9 процента, прочего персонала — на 4,3 процента.

При этом падают и расходы на науку. В действующих ценах финансирование увеличилось с 1,2 триллиона рублей в 2020 году до 1,3 триллиона в 2021-м, но в пересчете на постоянные цены 2010 года, что является более объективным показателем, сокращение составило 4,9 процента. Доля внутренних затрат на исследования и разработки упала с 1,09 процента ВВП в 2020 году до 0,99 процента в 2021-м (37-е место в мире по этому показателю).

При этом государство в России остается основным источником финансирования исследований — 67,5 процента, доля бизнеса составляет 29 процентов. В США, Китае, Японии и Германии наблюдается прямо противоположная картина.

Статистика ИСИЭЗ стала доступна одновременно с публикацией Минобрнауки проекта поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике». В нем, в частности, говорится о поддержке молодых ученых и дается определение этому термину. По идее авторов документа, финансирование должно стимулировать ученых делать открытия.

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23 июня 2022

В 2020 году Счетная палата указывала на малую эффективность государственной поддержки молодых ученых. Аудиторы констатировали, что власти не могут понять, сколько надо инвестировать в ученого и какой эффект от такой помощи.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что для развития в стране высокотехнологичных компаний им необходимо просто дать денег, а не выдумывать разные сложные механизмы и институты. По его мнению, технологический прорыв в России обязательно произойдет.

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Платон Щукин
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