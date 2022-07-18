Путин придумал простой способ развивать технологии в России

Путин призвал не придумывать сложные механизмы и просто дать денег технологичным компаниям

Для развития высокотехнологичных компаний в России им необходимо просто дать денег, а не выдумывать разные сложные механизмы и институты. Об этом в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он призвал привлекать к финансированию крупные компании, у которых имеются лишние средства. По всей видимости, речь идет о поставщиках энергоресурсов и других экспортерах, так как, заметил Путин, у этих компаний скопились «миллиарды долларов», которые те не знают, куда девать.

«Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие. Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, уверен Путин, удастся решить сразу две проблемы. Не надо будет думать, как увеличить объем импорта, не надо будет «никуда за границу их выталкивать, эти деньги», а технологичные компании обеспечат собственные разработки.

Президент не объяснил, в каком виде предполагается обеспечить финансирование чего-либо за счет экспортных валютных доходов. Основная их проблема заключается в невозможности использования — закупка товаров и услуг за рубежом заблокирована, а продажа в России за рубли приводит к резкому укреплению рубля, что негативно влияет на наполняемость бюджета и делает российские предприятия неконкурентоспособными.

В случае передачи средств в валюте российским технологическим компаниям они вынуждены будут решать ту же самую проблему. То есть им придется либо искать возможность приобрести что-либо за рубежом (чтобы, возможно, продать в России за рубли), либо продавать валюту в России, что приведет к дополнительному укреплению рубля.

В ходе того же совещания в качестве еще одной меры поддержки российских компаний, таких как «Яндекс» и Ozon, Путин предложил создать условия для привлечения ими капитала от частников. В этом случае детали предложения также остались неясными, поскольку акции обеих компаний торгуются на Московской бирже, что буквально означает возможность привлечения средств. Не исключено, что речь идет о тех или иных обязательствах покупки акций и облигаций таких компаний.

Более понятным выглядит указ главы государства об увеличении с 500 тысяч до 800 тысяч рублей размера стипендий для ученых и конструкторов, если они создадут прорывные оборонные технологии.

В процессе совещания Путин выразил уверенность, что принимаемые меры позволят России преодолеть любые трудности и выйти на траекторию опережающего развития. По его словам, прорыв обязательно случится — в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах, по-другому быть не может.