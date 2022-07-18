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Путин поручил найти средства на развитие бизнеса в России у частников

Президент Путин поручил найти деньги на развитие Ozon и «Яндекса» у частников в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российским технологическим компаниям, таким как Ozon или «Яндекс», ранее финансировавшим свое развитие за счет западного капитала, необходимо найти средства внутри страны. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

Он признал, что российская финансовая система не в состоянии обеспечивать функционирование компаний, не имеющих активов, но с большими перспективами развития. В связи с этим глава государства поручил сформировать механизмы, которые позволят компаниям привлекать частный капитал на российском рынке.

Какие механизмы имеются в виду, Путин не уточнил. В настоящее время Ozon, «Яндекс» и другие технологические компании торгуются на Московской бирже. Во всем мире именно такие условия называются возможностью привлекать частный капитал. По всей видимости, речь идет о стимулах или обязательствах по покупке акций или облигаций компаний.

Российский фондовый рынок рухнул более чем в два раза с октября прошлого года, когда западные страны начали ожидать вхождения российских войск на территорию Украины. По состоянию на 18 июля индекс Мосбиржи находится ниже 2 100 пунктов.

В ходе своего выступления Путин также раскритиковал «Ростех», оценив результаты госкорпорации и направлений, которые она курирует, как скромные. При этом он подчеркнул, что нехватка финансирования оправданием служить не может.

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Платон Щукин
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