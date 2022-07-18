Путин поручил найти средства на развитие бизнеса в России у частников

Президент Путин поручил найти деньги на развитие Ozon и «Яндекса» у частников в России

Российским технологическим компаниям, таким как Ozon или «Яндекс», ранее финансировавшим свое развитие за счет западного капитала, необходимо найти средства внутри страны. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

Он признал, что российская финансовая система не в состоянии обеспечивать функционирование компаний, не имеющих активов, но с большими перспективами развития. В связи с этим глава государства поручил сформировать механизмы, которые позволят компаниям привлекать частный капитал на российском рынке.

Какие механизмы имеются в виду, Путин не уточнил. В настоящее время Ozon, «Яндекс» и другие технологические компании торгуются на Московской бирже. Во всем мире именно такие условия называются возможностью привлекать частный капитал. По всей видимости, речь идет о стимулах или обязательствах по покупке акций или облигаций компаний.

Российский фондовый рынок рухнул более чем в два раза с октября прошлого года, когда западные страны начали ожидать вхождения российских войск на территорию Украины. По состоянию на 18 июля индекс Мосбиржи находится ниже 2 100 пунктов.

В ходе своего выступления Путин также раскритиковал «Ростех», оценив результаты госкорпорации и направлений, которые она курирует, как скромные. При этом он подчеркнул, что нехватка финансирования оправданием служить не может.