Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»

Президент России Владимир Путин назвал результаты «Ростеха» скромными

Президент России Владимир Путин оценил результаты госкорпорации «Ростех» и проектов, которые она курирует. Российский лидер назвал их скромными и отметил, что знает, «что там происходит». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства, в частности, остался неудовлетворен результатами проекта по развитию 5G.

«Знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Минцифры планирует внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году.