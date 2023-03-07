Выставка «История России в лаковой миниатюре» откроется в Новосибирске в марте

В конце марта в Новосибирске откроется выставка «История России в лаковой миниатюре»

В Новосибирском краеведческом музее в конце марта откроется выставка «История России в лаковой миниатюре». Как уточнила в беседе с ТАСС директор музея Юлия Шуклина, тематика выставки будет отличаться от привычных сказочных сюжетов декоративно-прикладного искусства.

Собеседница агентства уточнила, что экспонаты из собрания всероссийского музея декоративного искусства в Новосибирске будут представлены впервые.

Шуклина добавила, что экспозиция включает в себя более 200 предметов. Большинство из них были созданы в начале XX века в промысловых центрах — Палехе и Мстере.

«В основном это шкатулки, в меньшей части — это декоративное панно. В фондах нашего музея есть своя лаковая миниатюра, но она совершенно другая, то есть это и другие художественные школы, другие художественные промыслы и совершенно другая тематика», — рассказала директор музея.

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