В США заявили о создании формата реагирования на мировые вызовы в экономике

Минфин США сообщил, что Запад создал формат реагирования на мировые вызовы в экономике

Помощница главы Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, что у Запада получилось создать формат реагирования на мировые вызовы в экономике и безопасности, сообщает РИА Новости.

«Этот формат не только для реагирования на Россию, но и на любой будущий значимый многосторонний вызов в области безопасности и экономики, который произойдет в мире», — заявила она.

По словам Розенберг, функционирование данного формата позволяет осуществлять фундаментальную работу, координирующую совместные усилия в области безопасности. Она подчеркнула, что такое взаимодействие стало гораздо шире, чем трансатлантическое единство.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, к каким последствиям приведет прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Он заявил, что подобные действия приведут к гибели американцев.