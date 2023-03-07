Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 7 марта 2023Мир

В США раскрыли последствия прекращения поддержки Украины

Представитель Белого дома Кирби: прекращение поддержки Киева приведет к гибели американцев
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, к каким последствиям приведет прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби раскрыл последствия прекращения поддержки Киева и заявил, что подобные действия приведут к гибели американцев. «Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием [президента России Владимира] Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?» — сказал он журналистам.

Представитель Белого дома добавил, что конфликт на Украине влияет на граждан США, несмотря на отдаленность страны. Он уточнил, что это проявилось в высокой стоимости бензина.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вновь обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. По его словам, он добьется этой цели в случае избрания главой государства на выборах в 2024 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский объяснил решение продолжать оборону Артемовска
Исмаилов победил Уральского Халка в бою по правилам бокса
В США раскрыли последствия прекращения поддержки Украины
Стая обезьян убила пожилую женщину
В СБ ООН пройдет голосование по резолюции по расследованию на «Северных потоках»
Варум и Агутин рассказали о расписании интимной жизни после 50 лет
Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным
В НАТО отказались комментировать новые данные о диверсиях на «Северных потоках»
Южная Корея высказалась о возможности получения ядерного оружия
На Украине оценили данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.