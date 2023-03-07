В США раскрыли последствия прекращения поддержки Украины

Представитель Белого дома Кирби: прекращение поддержки Киева приведет к гибели американцев

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, к каким последствиям приведет прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби раскрыл последствия прекращения поддержки Киева и заявил, что подобные действия приведут к гибели американцев. «Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием [президента России Владимира] Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?» — сказал он журналистам.

Представитель Белого дома добавил, что конфликт на Украине влияет на граждан США, несмотря на отдаленность страны. Он уточнил, что это проявилось в высокой стоимости бензина.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вновь обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. По его словам, он добьется этой цели в случае избрания главой государства на выборах в 2024 году.