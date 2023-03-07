Сестра Ким Чен Ына приравняла перехват США ракеты КНДР над Тихим океаном к войне

Сестра Ким Чен Ына заявила, что перехват ракеты КНДР над Тихим океаном будет равен войне

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что попытки США и Южной Кореи перехватить ракеты Пхеньяна над Тихим океаном во время северокорейских испытаний будут равны войне. Об этом говорится в ее заявлении опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения какого-либо вреда безопасности окружающих стран, будет следовать военная реакция, такая как перехват, то это будет очевидным объявлением войны КНДР», — сказано в публикации.

По словам Ким, «демонстративные военные действия» и позиция Вашингтона и Сеула требуют «непременной реакции» Пхеньяна. «Мы следим за неспокойными военными действиями вооруженных сил США и южнокорейских марионеточных вооруженных сил и всегда готовы предпринять соответствующие, быстрые и подавляющие действия», — подчеркнула она.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США. По ее словам, Северной Корее известно «о передвижении стратегических ударных средств вооруженных сил США» в районе Корейского полуострова, Пхеньян внимательно изучает влияние, которое это окажет на безопасность КНДР. Ким Ё Чжон предупредила, что страна «предпримет соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза».