Сестра Ким Чен Ына пригрозила запусками ракет в Тихий океан в ответ США

Сестра Ким Чен Ына заявила, что использование Тихого океана как полигона зависит от США

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Частота использования (Северной Кореей) Тихого океана как полигона зависит от характера действий вооруженных сил США», —заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, Северной Корее известно «о передвижении стратегических ударных средств вооруженных сил США» в районе Корейского полуострова, Пхеньян внимательно изучает влияние, которое это окажет на безопасность КНДР. Ким Ё Чжон предупредила, что страна «предпримет соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза».

20 февраля береговая охрана Японии выпустила оповещение о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку Пхеньян не намерен иметь дел с Южной Кореей. При этом, по мнению Ким Ё Чжон, Южной Корее следует задуматься о последствиях своих «безрассудных действий».