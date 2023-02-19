Сестра Ким Чен Ына пообещала не направлять ракеты на «южнокорейское отребье»

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: Пхеньян не направит межконтинентальные ракеты на Сеул

Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку Пхеньян не намерен иметь дел с Южной Кореей. Об этом заявила младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, замглавы отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Дуракам напоминаю: межконтинентальные ракеты не будут направлены на Сеул. У нас нет желания иметь дело с южнокорейским отребьем», — говорится в сообщении. При этом, по мнению Ким Ё Чжон, Южной Корее следует задуматься о последствиях своих «безрассудных действий».

Кроме того, сестра лидера КНДР предупредила Вашингтон, что Пхеньян следит «за каждым действием врагов». Она пообещала, что Северная Корея решительно ответит на каждый враждебный акт.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон нецензурно обругала аналитиков из Южной Кореи, которые засомневались в разработке Северной Кореей собственного разведывательного спутника. По мнению южнокорейских экспертов, представленные в качестве доказательств прогресса черно-белые фотографии были слишком низкого качества. «Я действительно хочу дать пощечину этим *** (ублюдкам — прим. «Ленты.ру»), которые болтают, но не знаю, с чего начать», — заявила Ким Е Чжон.