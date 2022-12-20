Сестра Ким Чен Ына нецензурно обругала критиков

Сестра главы Северной Кореи Ким Е Чжон нецензурно обозвала южнокорейских критиков

Сестра руководителя Северной Кореи Ким Е Чжон нецензурно обругала критиков запуска ракеты-шпиона КНДР. Оценки специалистов она назвала «собачьим лаем», ее цитирует издание Independent.

Такую реакцию сестры главы КНДР Ким Чен Ына вызвали заявления аналитиков из Южной Кореи, которые засомневались в разработке Северной Кореи собственного разведывательного спутника. По мнению южнокорейских экспертов, представленные в качестве доказательств прогресса черно-белые фотографии были слишком низкого качества.

«Я действительно хочу дать пощечину этим *** (ублюдкам — прим. «Ленты.ру»), которые болтают, но не знаю, с чего начать», — заявила Ким Е Чжон. В ответ она указала, что камера с более высоким разрешением будет установлена на окончательной версии «военного разведывательного спутника № 1», который должен быть запущен в 2023 году.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью республики является построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил. Он подчеркнул, что КНДР стремится к обладанию «невиданной абсолютной» мощи для обеспечения надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.