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18:06, 20 декабря 2022Мир

Сестра Ким Чен Ына нецензурно обругала критиков

Сестра главы Северной Кореи Ким Е Чжон нецензурно обозвала южнокорейских критиков

Фото: Jorge Silva / Reuters

Сестра руководителя Северной Кореи Ким Е Чжон нецензурно обругала критиков запуска ракеты-шпиона КНДР. Оценки специалистов она назвала «собачьим лаем», ее цитирует издание Independent.

Такую реакцию сестры главы КНДР Ким Чен Ына вызвали заявления аналитиков из Южной Кореи, которые засомневались в разработке Северной Кореи собственного разведывательного спутника. По мнению южнокорейских экспертов, представленные в качестве доказательств прогресса черно-белые фотографии были слишком низкого качества.

«Я действительно хочу дать пощечину этим *** (ублюдкам — прим. «Ленты.ру»), которые болтают, но не знаю, с чего начать», — заявила Ким Е Чжон. В ответ она указала, что камера с более высоким разрешением будет установлена на окончательной версии «военного разведывательного спутника № 1», который должен быть запущен в 2023 году.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью республики является построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил. Он подчеркнул, что КНДР стремится к обладанию «невиданной абсолютной» мощи для обеспечения надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.

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Варвара Кошечкина
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