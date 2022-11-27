Ким Чен Ын назвал главную цель КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын: страна нацелена на построение сильнейших стратегических ядерных сил

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью республики является построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Он подчеркнул, что КНДР стремится к обладанию «невиданной абсолютной» мощи для обеспечения надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства. Ким Чен Ын также выразил благодарность руководителям и рядовым ученым оборонной научно-исследовательской области, которые создали и усовершенствовали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) типа «Хвасон-17». Северокорейский лидер указал, что она является «самым могущественным в мире стратегическим оружием».

«Они (разработчики МБР — прим. «Ленты.ру») в полной мере продемонстрировали на весь мир твердую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии, его решительную исполнительность, огромный потенциал и убедительные очертания непобедимого будущего», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее стало известно, что глава КНДР второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери. Они встретились с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, работающими над недавним запуском МБР типа «Хвасон-17».