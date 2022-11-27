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05:34, 27 ноября 2022Мир

Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи и его дочь встретились с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, которые работали над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». По данным южнокорейского агентства Yonhap, девочку зовут Чжу Э. На снимках она запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Во время мероприятия Чжу Э держала отца под руку.

На прошлой неделе Ким Чен Ын запустил МБР типа «Хвасон-17». Северокорейский лидер присутствовал на испытательном полигоне с женой и дочерью.

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Ксения Назарова
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