Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи и его дочь встретились с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, которые работали над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». По данным южнокорейского агентства Yonhap, девочку зовут Чжу Э. На снимках она запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Во время мероприятия Чжу Э держала отца под руку.

На прошлой неделе Ким Чен Ын запустил МБР типа «Хвасон-17». Северокорейский лидер присутствовал на испытательном полигоне с женой и дочерью.