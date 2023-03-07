Вебкам-модель заработала сотни тысяч рублей вопреки насмешкам из-за внешности

Вебкам-модель Фарра Лав рассказала, как заработала тысячи долларов вопреки насмешкам

37-летняя вебкам-модель Фарра Лав (Farra Love) из США рассказала, как начала зарабатывать на эротических стримах по 6 тысяч долларов (около 450 тысяч рублей по текущему курсу) вопреки насмешкам интернет-троллей над ее необычной внешностью и весом. Материал, в котором девушка раскрыла сумму своих гонораров, публикует издание indy.100.

«Меня забавляет, когда люди комментируют мою внешность в сети. Это никак не влияет на меня. Люди говорят, что я слишком толстая или что я выгляжу беременной. Я думаю, что такие комментарии мне пишут каждый день», — рассказала Лав.

Зарабатывающая сотни тысяч рублей ежемесячно стримерша добавила, что хейтеры также заявляют, что она слишком старая, чтобы работать в секс-индустрии, и она не обладает подходящей для этого внешностью.

По словам Лав, начавшей работать в секс-индустрии четыре года назад, поначалу подобные комментарии огорчали ее, однако со временем она научилась смеяться над критикой. «Одни говорят, что я должна похудеть. Другие пишут, что не хотят, чтобы я сбрасывала вес», — объяснила вебкам-модель.

Несмотря на нападки интернет-троллей, девушка утверждает, что зарабатывает на стримах крупные суммы: зрители отправляют ей токены — аналог чаевых. Обычно одна трансляция приносит ей от 100 до 300 долларов (от 7,5 тысячи до 22,5 тысячи рублей). При этом, по словам Лав, однажды ей удалось заработать за стрим тысячу долларов (около 75 тысяч рублей).

Ранее стала известна история бывшей учительницы, которая разбогатела на продаже откровенных фото в сети. По словам героини материала, за три года ей удалось заработать один миллион долларов. В школе она смогла бы заработать такие деньги за 25 лет.