Apple обновила iPhone 14

Apple выпустила iPhone 14 и 14 Plus в новом желтом цвете

Компания Apple выпустила обновленные версии iPhone 14 и 14 Plus. Анонс новых моделей состоялся на сайте компании.

Во вторник, 7 марта, американская корпорация анонсировала продажи своих смартфонов в новом, желтом цвете. Обновление коснулось базовых моделей iPhone 14 и 14 Plus, которые продаются в фирменном интернет-магазине за 799 и 899 долларов соответственно.

Не считая желтого цвета, стартовые телефоны бренда доступны в голубом, фиолетовом, черном, белом и красном цветах. Ассортимент премиальных моделей серии — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — остался без изменений. Кроме цветового оформления новые телефоны ничем не отличаются от моделей iPhone 14, представленных осенью 2022 года.

Смартфон iPhone 14 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с модулями разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов. Модель iPhone 14 Plus отличается от базовой наличием 6,7-дюймового экрана и батареи емкостью 4323 миллиампер-часов.

Анонс iPhone 14 и 14 Plus в новом цвете ранее предсказали инсайдеры. По словам журналистов издания MacRumors, Apple нередко представляет новые цвета смартфонов, чтобы увеличить продажи в середине производственного цикла.