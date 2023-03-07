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13:13, 7 марта 2023Россия

Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин-военнослужащих

Глава Минобороны России Шойгу: в СВО участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В специальной военной операции (СВО) на Украине участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих. Такое число назвал глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

В ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве министр подчеркнул, что каждая третья из них получила государственные награды. Шойгу поблагодарил всех женщин Армии России за добросовестную службу, ответственный подход к делу, пожелал им здоровья и семейного благополучия.

По словам Шойгу, на профессиональном поприще женщинам удается в полной мере самореализоваться, а также активно принимать участие в общественной и политической жизни страны. Глава оборонного ведомства уточнил, что в Вооруженных силах страны служат более 39 тысяч женщин, пять тысяч из которых носят офицерские погоны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся россиянок.

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Варвара Кошечкина
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