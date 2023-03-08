США назвали Россию внушительным вызовом в ближайшее десятилетие

Разведка США заявила, что Россия останется вызовом для Вашингтона в ближайшие 10 лет

Разведывательное сообщество США назвало Россию внушительным вызовом для страны в ближайшее десятилетие. Об этом говорится в отчете разведки «О мировых угрозах», передает ТАСС.

«Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет», — говорится в отчете. При этом отмечается, что Россия будет сталкиваться «со спектром ограничительных факторов».

В октябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию острой угрозой в стратегии национальной обороны. При этом он уточнил, что, в отличие от Китая, Москва не может систематично представлять вызов для Вашингтона в течение долгого срока. Согласно стратегии, американская сторона назвала Пекин главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия.