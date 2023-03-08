Разведка США оценила ядерный арсенал России

Нацразведка США назвала российский ядерный арсенал самым мощным в мире

Американская разведка сочла российский ядерный арсенал мощнейшим в мире. Такая оценка дана в публичной части доклада американских спецслужб с оценкой «мировых угроз», который опубликован на сайте аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

В документе отмечается, что ядерный арсенал России продолжает совершенствоваться, расширяется линейка нестратегических ударных систем. «Россия располагает крупнейшим и самым мощным запасом ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия», — отметили в американском ведомстве.

Нацразведка США также утверждает, что Москва продолжает разрабатывать ракеты большой дальности, способные нести ядерное оружие, предназначенные для преодоления систем противоракетной обороны США.

Ранее спецслужбы США заявили, что Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО. Из отчета американской разведки следует, что российские власти до сих пор избегали действий, которые могли бы вывести конфликт на Украине за ее пределы. В то же время ведомство оценило риски эскалации как значительные.