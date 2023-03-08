Киев внес итальянскую компанию в черный список из-за ее отказа уйти из России

НАПК внесло итальянскую компанию Buzzi Unicem в перечень международных «спонсоров войны»

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло итальянскую компанию Buzzi Unicem в перечень международных «спонсоров войны». Причиной такого решения называется отказ компании уйти с российского рынка. Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Основанием стало то, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжала расширяться после аннексии украинского Крыма и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году», — говорится в заявлении.

Согласно информации, размещенной на сайте Buzzi Unicem, компании принадлежит несколько цементных заводов в России, в штате российской «дочки» предприятия состоит 1446 сотрудников.

Ранее глава НАПК Александр Новиков заявил, что скорое утверждение новой программы по борьбе с коррупцией на Украине может сорваться из-за действий ряда властных структур. При этом в НАПК рассчитывают, что проект государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы будет принят в украинском кабмине в ближайшие дни.