В Киеве заявили о сопротивлении новой программе по борьбе с коррупцией

Глава НАПК: утверждению антикоррупционной программы на Украине могут помешать власти

Скорое утверждение новой программы по борьбе с коррупцией на Украине может сорваться из-за действий ряда властных структур. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

В НАПК рассчитывают, что проект государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы будет принят в украинском кабмине в ближайшие дни. «Но этому может помешать сопротивление со стороны органов, которые принадлежат к наиболее коррумпированным сферам», — предупредил Новиков в ходе встречи с послами стран G7 и Евросоюза.

Послы выразили поддержку скорейшему принятию документа, а также восстановлению инструментов предотвращения коррупции в стране. В их числе — финансовая отчетность политических партий и электронное декларирование.

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о развитых коррупционных схемах на Украине и о мании величия среди элиты в стране. По словам политика, эти два факта довели Украину до плачевного состояния.