В России рассказали об угрозе небольших беспилотников

Эксперт Леонков: небольшие коммерческие БПЛА могут представлять серьезную угрозу

Разнообразные небольшие коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут представлять серьезную угрозу для скоплений людей. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист напомнил об использовании небольших дронов в ходе сирийского конфликта и попытке покушения на Уго Чавеса.

«Антидронную защиту стали применять во многих городах в местах массового скопления людей. Угроза нарастала, а теперь есть огромное разнообразие беспилотников, которые применяются в ходе боевых действий. И если с крупными еще можно бороться, например, зенитно-ракетными комплексами, то против мелких беспилотников надо искать другие способы», — сказал эксперт.

По его словам, для противодействия небольшим беспилотникам можно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы или станции глушения сигналов оператора.

В октябре 2022 года Леонков заявил, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного БПЛА, способного «достать до Москвы» с украинской территории.