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08:12, 8 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали факторы готовности ВСУ к контрнаступлению

Рогов заявил о наличии трех факторов для готовности ВСУ к контрнаступлению

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление на Запорожскую область, сообщает РИА Новости.

По его словам, прежде всего Киеву необходимо собрать у границ группировку, состоящую более чем из 40 тысяч бойцов. Помимо этого нужно стянуть достаточное количество вооружений, в том числе тех, которые передали западные государства. И, наконец, украинские солдаты должны дождаться появления листвы на деревья в лесополосах, поскольку это позволит им незаметнее перемещаться и прятать военную технику, заключил Рогов.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин высказал предположение, что США, осуществляя поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, могут передать Киеву муляжи данного вида техники. Он объяснил, что таким образом российские военные будут вынуждены тратить большее количество боеприпасов.

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Марина Совина
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