Рогов заявил о наличии трех факторов для готовности ВСУ к контрнаступлению

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление на Запорожскую область, сообщает РИА Новости.

По его словам, прежде всего Киеву необходимо собрать у границ группировку, состоящую более чем из 40 тысяч бойцов. Помимо этого нужно стянуть достаточное количество вооружений, в том числе тех, которые передали западные государства. И, наконец, украинские солдаты должны дождаться появления листвы на деревья в лесополосах, поскольку это позволит им незаметнее перемещаться и прятать военную технику, заключил Рогов.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин высказал предположение, что США, осуществляя поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, могут передать Киеву муляжи данного вида техники. Он объяснил, что таким образом российские военные будут вынуждены тратить большее количество боеприпасов.