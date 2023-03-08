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06:30, 8 марта 2023Россия

В России рассказали о поставках США Киеву муляжей ЗРК Patriot

Академик Козин заявил, что США могут передать Украине муляжи ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в беседе с Ura.ru высказал предположение, что США, осуществляя поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, могут передать Киеву муляжи данного вида техники. Он объяснил, что таким образом российские военные будут вынуждены тратить большее количество боеприпасов.

Эксперт рассказал, что в 1995 году во время посещения военного аэродрома в Южной Корее он видел развернутую батарею Patriot. По его словам, тогда его предупредили о том, что часть таких комплексов — реальные системы, а остальные являются муляжами.

«Такие же будут поставлять на Украину для того, чтобы рассредоточить и потребовать больше сил и средств для их уничтожения», — заявил он.

Козин отметил, что обнаружить ЗРК Patriot не составляет труда, особенно с помощью разведывательных дронов, поскольку он является довольно громоздким и его очень трудно спрятать.

Ранее военный корреспондент RT Валентин Горшенин обвинил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они целенаправленно портят западные гранатометы NLAW, перед тем как бросить.

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Марина Совина
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