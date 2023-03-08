Украинских военных обвинили в целенаправленной порче западных гранатометов

Военкор Горшенин заявил, что военные ВСУ портят гранатометы NLAW, перед тем как бросить

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин обвинил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они целенаправленно портят западные гранатометы NLAW, перед тем как бросить, передает «Московский комсомолец».

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) представляет собой переносную противотанковую ракету шведско-британского производства.

Горшенин пояснил, что военнослужащие проделывают в корпусе гранатомета небольшую дырку для того, чтобы реактивная струя попала в голову солдату, который попытается им воспользоваться, положив на плечо.

23 января сообщалось, что артиллеристы Росгвардии за неделю уничтожили в зоне СВО три ангара с военной техникой ВСУ, а также поразили семь наблюдательных и два опорных пункта противника.