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21:34, 8 марта 2023Культура

Умер муж Дарьи Донцовой

Муж писательницы Дарьи Донцовой скончался после продолжительной болезни

Фото : аналитическая служба МГУ имени М.В.Ломоносова

Умер муж Дарьи Донцовой Александр. Об этом Telegram-канале российской писательницы сообщила ее бренд-менеджер Анна Павлиева.

Уточняется, что он ушел из жизни 8 марта после продолжительной болезни.

По информации РИА Новости, Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, заслуженным профессором Московского университета, доктором психологических наук, академиком Российской академии образования.

Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания, ученый сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.

Ранее сообщалось о смерти академика РАН Галины Савельевой. Заслуженный врач России, Герой Труда умерла в возрасте 94 лет. Как отметил столичный глава Сергей Собянин, Савельева создала ведущую в России школу акушеров-гинекологов, стояла у истоков перинатологии в стране.

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Марина Совина
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