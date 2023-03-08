Муж писательницы Дарьи Донцовой скончался после продолжительной болезни

Умер муж Дарьи Донцовой Александр. Об этом Telegram-канале российской писательницы сообщила ее бренд-менеджер Анна Павлиева.

Уточняется, что он ушел из жизни 8 марта после продолжительной болезни.

По информации РИА Новости, Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, заслуженным профессором Московского университета, доктором психологических наук, академиком Российской академии образования.

Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания, ученый сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.

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